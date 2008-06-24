Тимошенко говорит, что ее на "политический хук" не возьмут
17:36, 24 июня 2008Политика
1017 0
Премьер не допустит разрушения коалиции
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает не допустить разрушения демократической коалиции.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с административно-хозяйственным активом во Львовской облгосадминистрации.
«Я хочу сказать, что они нас так просто на политический хук не возьмут», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.
По словам лидера БЮТ, ее команда защитит все достижения демократии за последние 3,5 года.
Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что не даст возможности «подковерным» проектам реализовываться в политике.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter