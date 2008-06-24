Тимошенко говорит, что ее на "политический хук" не возьмут

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обещает не допустить разрушения демократической коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совещании с административно-хозяйственным активом во Львовской облгосадминистрации.

«Я хочу сказать, что они нас так просто на политический хук не возьмут», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

По словам лидера БЮТ, ее команда защитит все достижения демократии за последние 3,5 года.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что не даст возможности «подковерным» проектам реализовываться в политике.