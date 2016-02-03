Порошенко: Путин открыл информационную войну против Германии

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию Bild.

„Из-за российской пропаганды теперь все знают историю о Лизе! Для Германии такая шокирующая пропаганда стала чем-то новым. Украина знает на протяжении полутора лет о лжи, которую повторяют российские СМИ, пока люди не начнут в нее верить. Теперь Путин открыл информационную войну и против Германии. Это гибридная война России. И мы должны бороться все вместе против нее, потому что правда на нашей стороне", - заявил Порошенко.

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В связи с этим Порошенко считает правильным решением создать европейский русскоязычный телеканал, так как сейчас русскоязычные в Европе могут слышать лишь мнения и версии, которые представлены российским государственным СМИ.

Как сообщал УНИАН, по мнению Порошенко, риск открытого военного конфликта с РФ сейчас выше, чем в прошлом году.