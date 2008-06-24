Балога сделал анализ и теперь ждет волну заявлений от Тимошенко

Кабинет Министров под руководством Юлии ТИМОШЕНКО полностью финансирует лишь 5% важных социальных программ общенационального и регионального значения.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом заявил сегодня глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА после осуществленного им тщательного анализа состояния выполнения бюджетного расписания по программам государственного бюджета на 2008 год.

По его выводам, на сегодня полностью финансируются лишь 50 бюджетных программ (5% от общего количества). Расходы на 139 программ составляют меньше половины предусмотренного объема на этот период. На 182 программы, в первую очередь, социального характера, из госбюджета не выделено ни копейки.

«Эта статистика особенно поражает на фоне заверений руководства правительства во всеобъемлющем беспокойстве о социальной сфере, обеспечении интересов простых украинцев. Уже далеко не первый раз задекларированные обещания и озвученные лозунги разбиваются о реальное состояние дел. Популизм заявлений не выдерживает проверки действительностью, которая выглядит очень и очень печалью», - считает глава Секретариата.

В подтверждение такой оценки В.БАЛОГА указал, что совсем не открыто финансирование по таким программам здравоохранения, как внедрение новых технологий в производстве средств реабилитации инвалидов, меры против эпидемий туберкулеза и СПИДа, отдельные централизованные меры по лечению сахарного диабета. Из 573,9 млн. грн., предусмотренных на борьбу с туберкулезом, профилактику и лечение СПИДа, лечение онкологических больных, выделено 200 тысяч.

В конце декабря прошлого года Указом Президента введено одноразовое вознаграждение женщинам, которым присвоено почетное звание «Мать-героиня», в десятикратном размере прожиточного минимума, установленного для работоспособных лиц. Этим официальным документом Кабинету Министров поручено разработать и утвердить порядок осуществления такой выплаты. Хотя вознаграждение должно выплачиваться с 1 января этого года, правительство до сих пор не выполнило указ и вследствие этого многодетные матери не получили денег.

Как констатирует руководитель президентского Секретариата, равняются нулю расходы на поддержку социальной защиты детей, дотации работодателям для обеспечения молодежи первым рабочим местом, меры государственной политики по вопросам молодежи, женщин и семьи. На жалкие проценты от предусмотренных госбюджетом объемов финансируются программы по разработке новых видов протезно-ортопедических изделий и обслуживанию инвалидов в стационарах при протезных предприятиях, радиологической защите населения и экологическому оздоровлению загрязненных радиацией территорий. Всего 6,1% от годового назначения использовано на потребности Национального института рака. Только в мае начали выделяться средства на программу «Школьный автобус».

Критическое состояние с финансированием правительством программ в угольной отрасли. Лишь полпроцента от предусмотренных в бюджете средств пошло на охрану труды и повышение уровня безопасности на рудниках и шахтостроительных предприятиях, в частности, на дегазацию пластов. По выводу В.БАЛОГИ, на фоне катастрофических аварий в результате взрыва метана, которые повлекли многочисленные человеческие жертвы, эта сумма выглядит как издевательство над горняками, которые ежедневно спускаются в шахты. Всего на 17% профинансирована программа государственной поддержки предприятий по добыче угля, технической переоснастке шахт и капитальному ремонту оборудования.

«С непонятным минимализмом в расходах Кабмин относится к важной общегосударственной программе реформирования жилищно-коммунального хозяйства: из предусмотренных 850 млн. грн. выделено 1,1 млн., то есть 0,2%. То же касается правительственного внимания к государственному льготному кредитованию индивидуальных сельских застройщиков: в бюджете заложено 105 млн. грн., выделено - 0».

В январе-мае предусматривалось выделить 259,8 млн. грн. (22% от годового плана) в качестве субвенции на социально-экономическое развитие регионов. Эти ассигнования не профинансированы из-за того, что правительство утвердило перечень объектов, на которые должны были бы пойти средства, лишь в начале июня. По специальному фонду профинансированы три субвенции из 11: на строительство транспортной магистрали через Днепр в Запорожье и на транспортные сети и развитие социально-экономической сферы Севастополя.

«Нулевые расходы на выпуск книжной продукции по программе «Украинская книга». Ни одной гривни не выделено на меры по охране культурного наследия. Почти не финансируются программы обеспечения развития и употребления украинского языка, пополнения экспозиций музеев и театральных репертуаров, создания музейного комплекса «Художественный арсенал». Очевидно, к культурным программам правительство относится так же безразлично, как и к социальным», - с сожалением констатировал В.БАЛОГА.

Он допустил, что обнародование этих данных вызовет очередную волну заявлений со стороны Кабинета Министров о «критических выпадах Банковой в адрес правительства». Однако, по словам главы Секретариата Президента, беспристрастные цифры статистики должны стать для Кабмина не поводом для контрзаявлений, а толчком к работе над выполнением расходной части бюджета. «Это сугубо компетенция правительства, и финансирование государственных программ, особенно тех, которые затрагивают чувствительную социальную сферу, должно стоять приоритетным пунктом повестки дня команды Ю.ТИМОШЕНКО», - отметил В.БАЛОГА.