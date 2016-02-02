В Бундестаге советуют украинским чиновникам обратить внимание на общественное мнение по генпрокурору

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Шпинрат сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Эта тема мне была известна еще с Берлина. Тема Генеральной прокуратуры, а также фигуры генерального прокурора. Но дело в том, что так или иначе эта тема звучала во время всех наших разговоров и встреч в Украине. При этом, эта тема была привнесена или озвучена нашими собеседниками", - сказал Шпинрат.

Во время визита в Украину немецкая делегация Бундестага встречалась не только с чиновниками, но и с представителями гражданского общества, которые выступают за проведение борьбы с коррупцией, и представителями неправительственных организаций.

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"И если продвижению и успеху в проведении реформ препятствует какая-то личность, то тогда, конечно, мы чувствуем свой долг поделиться советами относительно того, каким образом можно было бы эту проблему решить", - сказал Шпинрат.

В свою очередь, председатель комитета по вопросам Европейского Союза Бундестага (нижняя палата парламента Федеративной республики Германия), член партии «ХДС/ХСС» Гунтер Крихбаум, комментируя возможность решения этого вопроса, отметил, что "это будут советы, которые высказываются с добрыми намерениями".

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В то же время Шпинрат подчеркнул, что украинские чиновники и лица, которые отвечают за принятие решений, должны обратить внимание на общественное мнение относительно генерального прокурора Виктора Шокина.

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"Если субъекты принятия решений, независимо от того, кто это: чиновники или какие-то органы государственной власти, если они вопреки этому мнению, которое разделяется общественностью... все-таки не примут необходимых решений, то тогда, рано или поздно, они будут наказаны за это. В условиях демократии найдется какой-то вариант или решение, которые позволят справиться с этим", - подчеркнул немецкий политик.

Сегодня члены Бундестага должны провести встречу с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и президентом Петром Порошенко.