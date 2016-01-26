Депутаты предлагают изменить регламент Рады в части процедуры внесения изменений в Конституцию

Как передает корреспондент УНИАН, в Верховной Раде зарегистрирован сегодня проект закона "О внесении изменений в ст. 149 Регламента Верховной Рады" (регистрационный №3812).

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Этим законопроектом, в частности, предусмотрено, что в случае, если законопроект о внесении изменений в Конституцию, в отношении которого есть заключение Конституционного суда, был предварительно одобрен Верховной Радой Украины и не был рассмотрен на следующей очередной сессии после предварительного одобрения, то такой законопроект рассматривается ВР на следующей за ней очередной сессии.

Также предусмотрены изменения, согласно которым новоизбранная Верховная Рада может рассматривать изменения в Конституцию, которые предварительно были одобрены ВР предыдущего созыва. В ныне действующем Регламенте говорится, что новоизбранная ВР не может принимать изменения, которые были рассмотрены и предварительно проголосованы парламентом предыдущего созыва.

Как известно, сегодня возникла ситуация, когда Верховная Рада предварительно одобрила изменения в Конституцию в части децентрализации 31 августа 2015 года и в соответствии с Конституцией ВР должна была бы на текущей сессии, которая согласно изменениям в календарный план должна завершиться 29 января, 300 голосами принять их окончательно.

В то же время, 51 народный депутат обратился в Конституционный суд с просьбой растолковать норму ст. 155 Конституции, в которой указано, что законопроект о внесении изменений в Конституцию, "предварительно одобренный большинством от конституционного состава Верховной Рады, считается принятым, если на следующей очередной сессии ВР за него проголосовало не менее двух третей от конституционного состава ВР".

Таким образом, депутаты хотят урегулировать ситуацию относительно дальнейшей работы над изменениями в Конституцию в части децентрализации.