Томбинский призывает Украину не спекулировать последствиями референдума в Нидерландах

Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Украине Ян Томбинский. "На этот нидерландский референдум, никто еще не знает, как на него ответить. Нам нужно все сделать, чтобы он закончился положительным результатом для Украины, а не спекулировать, что делать, если этот референдум даст отрицательный результат", - подчеркнул Ян Томбинский.

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Он сказал, что со стороны европейских структур нидерландской стороне предоставляется соответствующая информация, каким образом объяснять гражданам необходимость поддержки Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

"Но нам также надо показывать какие-то позитивные сигналы из Украины", - сказал дипломат.

Ян Томбинский убежден, что кампания по референдуму была проведена и организована противниками Соглашения об ассоциации. "Теми, которые в более негативном результате заинтересованы", - сказал он.

Посол заявил, что Нидерланды - это прагматичная страна, которой надо показывать результаты, потенциал и возможности.

"Для этого нужны многие меры со стороны Украины. Это защита инвесторов, (развитие) всех элементов борьбы с коррупцией, чтобы можно было создавать равные возможности для всех сторон, которые заинтересованы в экономических отношениях с Украиной. И также показывать хорошие украинские продукты на европейском рынке", - заявил Ян Томбинский.