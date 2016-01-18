Глава МИД Дании надеется, что референдум в Нидерландах по ассоциации с Украиной будет положительным

Как передает собственный корреспондент УНИАН, так глава МИД Дании прокомментировал важность результата референдума в Нидерландах для ЕС и Украины.

"Лучший результат для Европы - иметь успешную Украину. Это - наша цель. Свободная, демократическая и успешная Украина - это то, чего хочет каждая европейская страна и каждое европейское правительство. Нам нужно, чтобы выполнялась углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, и мы надеемся, что референдум в Нидерландах будет положительным", - сказал он.

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Йенсен отметил, что Нидерланды - "традиционно страна, которая высказывается за свободную торговлю". "Я надеюсь, что результат референдума позволит нам продвигаться вперед с зоной свободной торговли и позволит нам выполнить ее даже скорее - чем скорее будет экономический успех Украины, тем лучше для Европы", - отметил глава МИД Дании.

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин также отметил важность результата референдума для украинцев, для которых Соглашение об ассоциации - это приближение Украины к ЕС.

"Что нам сейчас нужно, так это объяснить суть Соглашения об ассоциации. А это - о реформах, не просто об экономических реформах, но и о борьбе с коррупцией, о новых возможностях для нидерландского бизнеса и о ценностях. Мы будем это объяснять, что это - о Европе", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоится консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС? Референдум был инициирован группой GeenPeil.

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Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказывал мнение, что отрицательный результат нидерландского референдума по Соглашению об ассоциации с Украиной будет выгоден России и может привести "к континентальному кризису".

В свою очередь премьер-министр Нидерландов обещал агитировать за поддержку ассоциации между ЕС и Украиной и развенчивать мифы относительно документа.