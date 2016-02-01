Отчет правительства еще не поступил в Верховную Раду - Гройсман

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель парламента Владимир Гройсман. Он отметил, что как только отчет правительства "будет зарегистрирован в парламенте, он сразу будет обнародован на сайте Верховной Рады и автоматически направлен всем комитетам для начала работы над отчетом".

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Как сообщал УНИАН, лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак во время Согласительного совета парламента заявил, что правительство передало сегодня в Верховную Раду письменный отчет о своей деятельности.

Также вице-премьер-министр Украины сообщил, что сегодня правительство приняло распоряжение об отчете о результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров в 2015 году. Отчет состоит из 11 разделов, касающихся всех разделов коалиционного соглашения.

"Мы передали его уже на регистрацию согласно Регламенту Верховной Рады Украины", - сказал Кириленко и добавил, что теперь парламент может рассмотреть этот отчет.

Справка УНИАН. Согласно ст. 228 Регламента Верховной Рады, парламент раз в год заслушивает отчет правительства о ходе и результатах выполнения программы деятельности Кабинета министров. Правительство представляет отчет в 45-дневный срок после окончания календарного года.

Этой статьей регламента также предусмотрено, что в случае, если деятельность правительства признана неудовлетворительной, парламент может принять резолюцию о недоверии правительству.

Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман заявлял, что парламент может заслушать отчет Кабмина в период с 16 по 19 февраля.