Глава МИД Канады: правительство Трюдо на переговорах с Россией будет откровенно поддерживать Украину

Об этом заявил министр иностранных дел Канады Стефан Дион в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Арсением Яценюком.

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"Я также хочу подчеркнуть, что Канада согласно позиции председателя правительства Джастина Трюдо будет более эффективной в своей поддержке Украины, выражая прямо, откровенно и четко свою позицию (на переговорах) с российским правительством", - подчеркнул Стефан Дион.

Он заявил, что освобождение Надежды Савченко будет одним из вопросов, который Канада хочет поднять во время переговоров с российской стороной.

Кроме этого, министр иностранных дел Канады Стефан Дион заявил, что его страна намерена улучшить уровень поддержки Украины.

"Мы также обсудили, как улучшить поддержку реформ в Украине. Мы хотим улучшить наш потенциал в поддержке Украины в это трудное время не только из-за нашей дружбы, но также потому, что Канада многим обязана украинской общине в Канаде", - сказал Стефан Дион.

Он заверил, что правительство Канады и в дальнейшем будет работать над усилением поддержки Украины в различных направлениях.