Премьер Канады призвал Путина прекратить российское вмешательство в Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо призвал президента России Владимира Путина вывести войска из Украины.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции на саммите "Большой двадцатки" в Турции, передает Украинская правда со ссылкой на СВС.

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"Я указал ему, что, хотя Канада и изменила свой подход к широкому кругу многосторонних и международных вопросов, мы остаемся преданы необходимости прекращения российского вмешательства в Украине", - заявил Трюдо.

Он также призвал президента РФ выполнять минские соглашения.

"Я сказал Путину, что мы стоим вместе гражданами Украины и ожидаем, что он в полной мере будет участвовать в минском мирном процессе", - подчеркнул канадский премьер.