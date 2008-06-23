Ющенко благодарит власти Португалии

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО выразил благодарность властям Португалии за хорошее отношение к украинцам, которые проживают в этой стране. Об этом В.ЮЩЕНКО сказал во время встречи с Председателем Ассамблеи (парламента) Республики Португалия Жайме ГАМОЙ и представителями политических партий, которые имеют депутатов в Ассамблее.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, главные вопросы, которые обсуждались на встрече, - развитие парламентского украинско-португальского сотрудничества, перестройка торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, Голодомор 1932-1933 годов в Украине, поддержка Португалией европейской и евроатлантической интеграции Украины, усиление социальной защиты украинских граждан в Португалии.

«Мы считаем межпарламентские контакты важной составляющей политических отношений между двумя государствами», - сказал В.ЮЩЕНКО, прибавив, что Украина приветствует создание парламентских групп дружбы в высших законодательных органах Украины и Португалии и призывает их к активизации сотрудничества с целью реализации общих интересов.

Говоря о торгово-экономическом и инвестиционном сотрудничестве наших стран, Президент отметил, что Украина предоставляет его сбалансированному развитию особенного значения. «Мы довольны тенденцией стабильного роста объемов двусторонней торговли и инвестиций на протяжении последних двух лет», - сказал он, напомнив, что в прошлом году общий объем двусторонней торговли товарами и услугами составлял 146 млн. дол. (на 74% превышает показатель 2006 года), а в первом квартале 2008 года объем двусторонней торговли составлял около 19,5 млн. дол. со значительным дисбалансом в интересах Португалии.

Президент отдельно выразил благодарность властям Португалии за хорошее отношение к украинцам, которые проживают в этой стране. Украинская сторона планирует приложить все необходимые усилия для возвращения соотечественников на Родину, подчеркнул В.ЮЩЕНКО, в то же время пока еще нужно обеспечить их надлежащую социальную защиту и национально-культурную идентичность. В этом контексте Президент особенно отметил важность быстрейшего заключения Соглашения между Украиной и Португальской Республикой о социальном обеспечении.

Президент поблагодарил португальскую сторону за поддержку Резолюции ЮНЕСКО о чествовании памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Он выразил надежду, что Португалия официально осудит Большой голод на общенациональном уровне и поддержит проект Резолюции по осуждению Голодомора, которую Украина намеревается внести на рассмотрение 63-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

Говоря о евроатлантическом курсе Украины как нашей стратегической цели, глава государства отметил: украинская сторона надеется, что страны-члены НАТО, в том числе Португалия, поддержат стремление Украины получить приглашение к ПДЧ в ходе нынешнего декабрьского заседания министров иностранных дел Альянса.

Президент также выразил надежду, что Португалия и в дальнейшем будет поддерживать Украину в ее евроинтеграционных устремлениях.

Со своей стороны, Председатель Ассамблеи пожелал Украине успехов на международной арене и выразил уверенность в том, что наше государство непременно станет членом европейских и евроатлантических структур.