Хорошковский получил от Ющенко специальное звание

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО Указом № 578/2008 присвоил председателю Государственной таможенной службы Валерию ХОРОШКОВСКОМУ специальное звание действительного государственного советника таможенной службы.

Текст соответствующего Указа от 23 июня 2008 года размещен на официальном сайте главы государства.

Справка УНИАН. Специальное звание “действительный государственный советник таможенной службы” утверждено соответствующим постановлением Кабинета министров в июне 2003 года. Как говорится в документе, специальные звания присваиваются в соответствии с занимаемыми должностями и стажем работы. Звание “действительный государственный советник” является высшим в системе Гостаможслужбы и соответствует должности председателя этой структуры.