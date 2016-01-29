Почему ЕС отменяет санкции команде Януковича

Интриги больше нет – всех фигурантов так называемого списка «Янукович и Ко», или, как его еще называют в Брюсселе, «украинского списка», в отношении которых Совет ЕС 5 марта 2014 года ввел санкции, ждет аналогичное решение, которое было принято Судом ЕС 28 января. То есть, решение применить персональные санкции будет отменено. Да, для всех. Для Януковичей, экс-генпрокурора Пшонки, экс-министра юстиции Лукаш, экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, его зама Виталия Ратушняка, Сергея Курченко, Раисы Богатыревой, Дмитрия Табачника, Юрия Иванющенко и так далее. Напомню – всего в списке 18 человек.

Почему решение Совета ЕС о санкциях для фигурантов «украинского списка» будет отменено? Все просто. Причина одна для всех – кроме письма от Генеральной прокуратуры от 3 марта 2014 года у Совета ЕС больше ничего нет. Ничего, что могло бы аргументировать необходимость продления ограничительных мер.

Генеральная прокуратура Украины просто «подставила» Совет ЕС, накормив его завтраками из обещаний, что «вот-вот» доказательств будет «полные руки».

К примеру, вот выдержка из судебного решения в отношении Сергея Клюева, которое аналогично другим решениям Суда ЕС от 28 января: «В отношении этого дела, письмо от 3 марта – единственный предмет доказательства, переданный Советом для настоящего разбирательства, и содержит только общие заявления, которые связывают имя со следствием... Письмо не предоставляет никаких сведений относительно установления действий, которые расследуются украинскими властями и тем более того, что касается индивидуальной ответственности заявителя».

Другими словами, Генеральная прокуратура Украины просто «подставила» Совет ЕС, накормив его завтраками из обещаний, что «вот-вот» доказательств будет «полные руки».

Вместе с тем для судей ЕС нет такого понятия как «политкорректность». Они просто выверяют принятые в ЕС решения на соответствие европейскому законодательству. Это то, что здесь называют верховенством права.

Стоит отметить, что для многих украинских «списочников» Совет ЕС 3 марта 2015 года принял второе решение, продлив действие ограничительных мер до 6 марта 2016 года. Поэтому говорить о том, что все санкции отменены, будет ошибочно – санкции действуют. Пока. Но многие из фигурантов санкционного списка уже оспаривают и это решение. И здесь интересно – сможет ли ЕС на основании доказательств, предоставленных украинской прокуратурой, отстоять свое второе решение.

…Повлияет ли решение Суда ЕС на обсуждение, которое продолжается сейчас в Брюсселе в отношении того, что делать с санкциями, срок которых истекает 6 марта этого года? Безусловно. Без доказательств в этой ситуации уже невозможно говорить о том, что украинцам поверят на слово.

Не стыдно ли, господа прокуроры?

Ирина Сомер