Ющенко вручат ключ от Лиссабона

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вместе с женой Екатериной ЮЩЕНКО отбыл с официальным визитом в Республику Португалию.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе двухдневного визита состоятся переговоры Президента Украины В.ЮЩЕНКО с Президентом Португальской Республики Анибалом Каваку СИЛВОЙ, премьер-министром страны Жозе СОКРАТЕШЕМ, председателем Ассамблеи Республики (парламента Португалии) Жайме ГАМОЙ и представителями политических партий, представленных в парламенте. Планируется выступление В.ЮЩЕНКО в Муниципальной палате Лиссабона, после чего ему будет вручен ключ от города.

В.ЮЩЕНКО планирует принять участие в церемонии открытия улицы Украины в честь украинских граждан, внесших свой вклад в построение португальской столицы.

Планируется участие главы Украинского государства в экономическом семинаре в Ассоциации промышленников Португалии.

В.ЮЩЕНКО также посетит город Фатима, где осмотрит Базилику Святой Вервицы, Капеллы де Пересоиш (место явления Святой Марии) и Церкви Святой Троицы.

Кроме того, в рамках визита планируется подписание Дорожной карты украинско-португальских отношений на период 2008-2009 гг., соглашения между Украиной и Португальской Республикой о военном сотрудничестве. Также запланировано подписание Меморандума об укреплении сотрудничества между генпрокуратурами Украины и Португалии в сфере борьбы с транснациональной преступностью и отмыванием доходов от преступной деятельности, Соглашение между Украиной и Португалией о воздушном соединении, Соглашение между странами в области борьбы с преступностью.

В состав официальной делегации входят министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, министр образования и науки Иван ВАКАРЧУК, министр культуры и туризма Василий ВОВКУН, министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ, председатель Совета министров АР Крым Виктор ПЛАКИДА, заместитель министра экономики Наталия БОЙЦУН, заместитель министра транспорта и связи Украины Александр ДАВЫДОВ, председатели Винницкой, Черновицкой, Ивано-Франковской ОГА и другие.

Как сообщал УНИАН, главная тема визита – усиление экономического сотрудничества с Португалией и Европейским Союзом в целом и отработка различных механизмов такого сотрудничества.

Отдельно речь будет идти о заручении дальнейшей поддержкой со стороны Португалии евроинтеграционных и евроатлантических стремлений Украины, создании благоприятной почвы для официального признания Республикой Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, активизацию деятельности для усиления социальной защиты украинцев в Португалии.

Также одной из тем визита будет усиление социальной защиты украинских граждан в Португалии.