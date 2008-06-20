Онопенко видит попытку государственного переворота

Председатель Верховного Суда Украины Василий ОНОПЕНКО считает, что в Украине осуществляется попытка государственного переворота.

Как сообщает официальный сайт Верховного Суда, именно так, по мнению В.ОНОПЕНКО, следует расценивать настойчивые попытки определенных сил нелегитимным образом путем неконституционных изменений развалить действующую систему правосудия под видом введения нового судоустройства государства.

По его словам, сегодня в Украине фактически повторяется ситуация 2004 года – осуществляется попытка неконституционного захвата государственной власти путем использования властных полномочий. В 2004 году это делалось в рамках избирательного процесса на президентских выборах через создание государственной системы фальсификации результатов выборов, теперь – в рамках законодательного процесса в способ так называемого “узаконивания неконституционных и неправовых положений”, которые должны составить основу функционирования судебной власти.

Председатель Верховного Суда считает, что грубое «проталкивание» законопроектов о судоустройстве и статусе судей ни по содержанию предлагаемых изменений, ни по способу их реализации не имеют ничего общего с судебной реформой. В действительности у их инициаторов видятся две основных цели: первая – установление тотального контроля над судами и судьями, что будет означать крах такой составляющей государственной власти, как судебная, превращение ее в обслуживающий придаток отдельных личностей и определенных политических сил; вторая – создание “нормативно–правовых” возможностей для неправомерного использования судов в политической борьбе, удовлетворение частных и корпоративных интересов, заметил В.ОНОПЕНКО.

По его словам, речь идет о “приватизации” государственного правосудия, которое угрожает национальной безопасности Украины, судебной защите конституционных прав и свобод человека и гражданина, функционированию государственной власти на принципах, определенных Конституцией Украины.

В.ОНОПЕНКО отметил, что, не сумев поставить суды себе на службу во время прошлогоднего политического кризиса, использовать суд в борьбе с государством за его собственность в виде стратегических объектов, определенные политические силы сегодня пытаются это повторить в более опасной и циничной форме, неуклюже завуалированной под легальную законодательную процедуру. “Обращает на себя внимание объединение усилий основных действующих лиц разрушения отечественного правосудия. Когда во время прошлогоднего политического кризиса они “рвали” суды с разных сторон, ведя между собой политическую борьбу, то сегодня видим объединение их усилий ради разрушения правосудия и приватизации его возможных обломков. И это не случайно, поскольку у них одинаковая мотивация, одинаковые взгляды на суд – как “ручное” средство решения политических, деловых и личных вопросов», заявил он.

По мнению В.ОНОПЕНКО, обществу, государству в целом и судебной системе в частности фактически объявлена война. Не кроясь, откровенно пренебрегая законом, с нарушением процедуры рассмотрения эти лица “толкают” на рассмотрение парламента юридически не существующий (не принятый в первом чтении) проект, чтобы только утвердить свою власть над судами, добавил он.

“Вызов брошен действующей судебной власти, Совету судей Украины, который неоднократно выражал свою принципиальную позицию по поводу такого “реформирования”, абсолютному большинству судей Украины, которых не удалось “приватизировать”, – сказал председатель ВС.

Особая опасность нынешней ситуации, как отметил председатель Верховного Суда, заключается в том, что все это действо, названное реформированием судебной системы, происходит под прикрытием Президента Украины, ведь за его подписью появляются письма о поддержке откровенно неконституционных и юридически неприемлемых изменений в закон о судоустройстве. При этом игнорируется воля Президента Украины, который еще в прошлом году своим письмом отозвал соответствующие законопроекты из парламента. Игнорируется также и его указ от 2 апреля 2007 года о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины V созыва – иначе не “подсунули” бы для поддержки Президентом Украины законопроект, принятый народными депутатами в период действия этого указа, заявил В.ОНОПЕНКО.

Он выразил предположение, что Президента Украины в очередной раз попытались подставить его ближайшие советчики, которые больше всего заинтересованы в усилении собственного влияния на суды.

Председатель Верховного Суда убежден, что при всех существующих недостатках судебной власти (а их действительно есть много) деятельность судов остается основным правовым стабилизирующим фактором общественной жизни в Украине, и это убедительно засвидетельствовали события последних лет, в том числе прошлогодний политический кризис, из которого судебная система в целом вышла достойно, не допустив сплошной политизации и коммерциализации судов, а, следовательно, и правового хаоса и общественного беспорядка.

В.ОНОПЕНКО выразил надежду, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО как гарант соблюдения Конституции, прав и свобод человека и гражданина не допустит очередных попыток реванша “приватизаторов” правосудия, а большинство народных депутатов Украины займут ответственную государственную позицию и помешают попытке разрушения судебной системы.