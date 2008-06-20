Яценюк рассказывает, как политикам надо заходить и выходить

В Верховной Раде не зарегистрирован проект решения о недоверии правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании парламента председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК.

По его словам, если такая резолюция будет внесена на рассмотрение парламента, то, в соответствии со ст. 225 Временного регламента ВР, необходимо по крайней мере 17 дней, чтобы этот документ рассматривался как в комитетах, так и в правительстве.

А.ЯЦЕНЮК призвал народных депутатов попробовать «отказаться от взаимных обид и ультиматумов». «Здесь никто никого не боится», - подчеркнул он. «В политику надо уметь хорошо входить и хорошо выходить» - сказав спикер.

Спикер призвал народных депутатов действовать в соответствии с Конституцией и законодательством Украины.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ вчера на заседании оппозиционного правительства заявил, что его фракция требует провести на будущей неделе внеочередное заседание Верховной Рады Украины для заслушивания отчета правительства.

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что будет собрано не менее 150 подписей народных депутатов для созыва внеочередного заседания парламента.

Он также выразил мнение, что такое заседание должно состояться при участии Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.