У Литвина заявляют, что их блок не будет заплаткой для «Титаника»

Народный депутат из фракции Владимира Литвина Олег Зарубинский признался, что с ним вели переговоры о переходе в действующую коалицию. Об этом он заявил в интервью газете "Дело":

"Ко мне подходили мои знакомые депутаты и по-дружески говорили, мол, ты хорошо всех знаешь, со всеми знаком, вот было бы хорошо… Но я сразу прекращал такой разговор — меня это не интересует. Конечно, те, кто сейчас хотят сохранить коалицию, рассматривают Блок Литвина как палочку-выручалочку. Но мы не будем заплаткой для «Титаника». Ведь развал коалиции - это заранее распланированный сценарий. Только наивный человек может полагать, что это не так. Допустим, укрепит коалицию Плющ (в чем я очень сомневаюсь), но завтра из нее выйдут еще десять человек. То есть коалиции в любом случае не хватит надолго".

Политик также считает, что во фракции «Наша Украина — Народная самооборона» может найтись 37 депутатов, готовых сформировать новую коалицию с Партией регионов.