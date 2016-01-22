Корбан заявил, что хранит дома детские книги, а не "черную бухгалтерию"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Корбан заявил после рассмотрения Апелляционным судом Киева жалобы адвокатов на решение Днепровского районного суда столицы о содержании его под стражей.

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"У меня дома кроме детских вещей и книг ничего нет и быть не могло. Поэтому давайте смотреть в протоколы обысков, давайте смотреть нормальные документы, а не то, что они показывают на своих шоу. Они заврались уже до такой степени...", - сказал Корбан, прокомментировав заявления прокуратуры о том, что якобы у него дома изъяли "черную бухгалтерию".

Лидер "УКРОПа" отметил, что в тюрьме должны сидеть те, кто привел в страну войну, разруху и нищету.

Корбан заявил, что материалы прокуратуры о "черной бухгалтерии", не имеют к нему никакого отношения.

При этом он подчеркнул, что вместе с тем "прокуратура защищает интересы Царева, Клименко, Лебедева, завтра она станет защищать интересы Януковича и других чиновников. Это нормально. А Корбан, который вытащил из плена 650 наших бойцов, будет сидеть в тюрьме".

Как сообщал УНИАН, Корбан назвал условия содержания под стражей тюремными.

В свою очередь адвокат Оксана Томчук заявила, что прокуратура давит на суд, представляя доказательства, которые у Корбана во время обыска не изымались.

29 декабря 2015 года в Генпрокуратуре представили часть материалов, которые, по утверждению следствия, изъяли во время обысков по делу Корбана.

Тогда на брифинге были продемонстрированы слайды, на которых были показаны платежки выдачи средств ряду народных депутатов. Так, на платежках можно было увидеть такие слова как “зарплата”, “долг”, “УКРОП”, “займ”.