Суд присоединил к делу Корбана протокол допроса врача Института им. Амосова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сторона обвинения сказала во время рассмотрения Апелляционным судом жалобы стороны защиты на решение о содержании Корбана под стражей.

Прокурор Александр Голинченко подал в суд ходатайство с требованием приобщить к материалам дела протокол допроса свидетеля – женщины-врача 1985 года рождения. Допрос проводил следователь ГПУ Евгений Скуба.

Читайте такжеКорбана выписали из Института Амосова и перевели в СИЗО СБУ - пресс-служба "УКРОПа"

"Прошу приобщить к материалам судебного дела протокол допроса свидетеля - врача Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, врача-кардиолога Пукас Екатерины Владимировны, которая проводила обследование и наблюдала за состоянием подозреваемого Корбана во время пребывания его в лечебном учреждении, в частности, показания, касающиеся общих характеристик диагнозов, которые были поставлены по результатам осмотра, проведенных медицинских процедур", - сказал Голинченко.

Прокурор отметил, что, согласно показаниям врача, Корбан находится в удовлетворительном состоянии, негативной динамики в состоянии его здоровья нет.

Вместе с тем адвокат Алексей Шевчук заявил, что его подзащитный «не знает такого врача».

Другой адвокат Оксана Томчук обратила внимание, что документ о допросе свидетеля был оформлен 5 января, когда Корбан еще две недели после того находился на стационарном лечении.

Адвокат Александр Мирошник отметил, что до сих пор не получены результаты судебно-медицинской экспертизы от Киевского бюро судебно-медицинских экспертиз. По его убеждению, прокуратура "пытается подменить судебно-медицинскую экспертизу допросом каких-то свидетелей".

При этом адвокаты подчеркнули, что все следственные действия должны проходить с участием стороны защиты, но во время допроса указанного свидетеля в Генпрокуратуре защитниковКорбана не приглашали.

Сам Корбан также добавил, что лично не присутствовал, когда проводился допрос указанного свидетеля. Он сказал, что не понимает, о каком человеке как свидетеле идет речь.

Адвокат Алина Самарец обратила внимание, что в документах прокуратуры не указано, является ли этот врач настоящим экспертом.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2015 года адвокат Алексей Шевчук констатировал, что все решения, которые принимались на заседании Днепровского районного суда Киева при незаконченной судебно-медицинской экспертизе состояния здоровья Корбана, являются неправосудными.

"Я еще раз подчеркиваю, что все, что сейчас происходит с Корбаном, находится за пределами судебного процесса, адекватного, законного и предусмотренного нормами УПК", - акцентировал Шевчук.

Вместе с тем он заявлял, что 23 декабря следователь ГПУ Николай Макеев подписал постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы, а 26 декабря следственный судья Николай Чаус вынес непосредственно судебное решение о приводе для проведения такой экспертизы.

"Но экспертиза была начата и не завершена до сих пор, потому что Корбана силой привезли в суд и рассматривают ходатайства", - отметил Шевчук.

Таким образом, он подчеркивал, что Корбан требует лечения и не может находиться в суде до тех пор, пока не завершена судебная экспертиза.

"Все остальные являются решениями, которые являются заведомо неправосудные и имеют законченный состав преступления", - резюмировал адвокат.

Лидеру «Укропа» 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование.

На сегодня судебно-медицинская экспертиза состояния его здоровья не завершена.

Справка УНИАН. Корбан был задержан 31 октября 2015 г. в Днепропетровске. Впоследствии силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - до 31 декабря 2015 года включительно.

В то же время 28 декабря судья Днепровского райсуда столицы Николай Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Корбана под стражу сроком на 60 суток.

При этом судья не учел аргументов защитников о том, что Корбану 25 декабря в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

Адвокаты подали апелляцию на решение Днепровского райсуда столицы о взятии Корбана под стражу.

15 января 2016 г. Корбана выписали из Института им. Амосова и перевели в следственный изолятор СБУ.