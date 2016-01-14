Корбан заявил, что один из прокуроров в его деле владеет двумя Porsche и пентхаусом в Киеве

Лидер партии "УКРОП" Геннадий Корбан заявил, что один из группы прокуроров в его деле – Александр Голинченко, является коррупционером. Об этом Корбан заявил в зале суда, пишет издание "Цензор.нет".

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"Может ли тридцатилетний Голинченко, занимая должность прокурора, кичиться перед камерами тем, что в таком возрасте он владеет двумя машинами Porsche и пентхаусом в Киеве?" – заявил Корбан.

Лидер "УКРОПа" добавил, что коррупционеры должны будут искупить свою вину перед обществом в зоне АТО: "Может ли прокурор, который фактически является коррупционером, быть моим обвинителем? Нет, не может. Такие люди, как они, должны искупить свою вину перед обществом на фронте".

Напомним, 13 января защита лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана на судебном заседании заявила отвод прокурорам в деле, которые выступают против удовлетворения жалобы адвокатов лидера "УКРОПа" на решение Днепровского районного суда столицы о содержании его под стражей.