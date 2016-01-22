Суд начал рассмотрение апелляции на арест Корбана (прямая трансляция)

Напомним, во время предыдущего заседания защитники председателя политсовета УКРОПа заявили ходатайство об освобождении его из металлической «клетки», в которой он содержался во время процесса.

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Адвокаты настаивали, что это является нарушением прав человека, поскольку виновность Геннадия Корбана не доказана в суде.

Кроме того, правозащитники подали ходатайство об отложении заседания до завершения судебно-медицинской экспертизы их подзащитного, предназначенной по требованию прокуратуры.

Эти ходатайства были удовлетворены частично: суд постановил отправить письмо Государственной судебной администрации относительно оборудования зала заседаний в соответствии с требованиями Европейской конвенции по правам человека, а также сделать запрос о результатах судебно-медицинской экспертизы.