Суд начал рассмотрение апелляции на арест Корбана (прямая трансляция)
22 января, в 11.00 в Апелляционном суде города Киева продолжится рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов Геннадия Корбана на решение Днепровского районного суда столицы об изменении политику меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.
Напомним, во время предыдущего заседания защитники председателя политсовета УКРОПа заявили ходатайство об освобождении его из металлической «клетки», в которой он содержался во время процесса.
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Адвокаты настаивали, что это является нарушением прав человека, поскольку виновность Геннадия Корбана не доказана в суде.
Кроме того, правозащитники подали ходатайство об отложении заседания до завершения судебно-медицинской экспертизы их подзащитного, предназначенной по требованию прокуратуры.
Эти ходатайства были удовлетворены частично: суд постановил отправить письмо Государственной судебной администрации относительно оборудования зала заседаний в соответствии с требованиями Европейской конвенции по правам человека, а также сделать запрос о результатах судебно-медицинской экспертизы.