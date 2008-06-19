В Европе обеспокоены "постоянными атаками" на правительство Тимошенко

В Европейской народной партии (ЕНП) обеспокоены тем, что на правительство Украины «постоянно осуществляются атаки».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС на совместной пресс-конференции с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО в Брюсселе.

«Мы как партия и я лично высказываем очень большую обеспокоенность по поводу того, что постоянно осуществляются атаки на правительство, и некоторые силы пытаются помешать правительству осуществлять демократические реформы», – сказал В.МАРТЕНС.

Он также подчеркнул, что ЕНП высоко оценивает экономические достижения правительства Ю.ТИМОШЕНКО, в частности программу борьбы с коррупцией и антиинфляционные меры. По словам президента ЕНП, в его партии поражены решительностью правительства и поддерживают Ю.ТИМОШЕНКО как лидера.