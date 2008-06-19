Яценюк боится, что нардепы начнут друг другу позвоночники ломать

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК пообещал не блокировать рассмотрение вопроса об изменении руководства парламента, если такой вопрос возникнет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в сессионном зале после того, как закрыл вечернее заседание ВР.

«Как только будет представление об изменении руководства Верховной Рады, я вам гарантирую обеспечение процесса рассмотрения», - отметил председатель ВР.

«Только бы, что бы потом позвоночники не поломали после голосования», – прибавил он.

Также он пообещал, что в случае поступления законного требования провести внеочередное заседание парламента, он обеспечит его проведение.

Как сообщал УНИАН, лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ сегодня, открывая заседание оппозиционного правительства, заявил, что его фракция требует провести на будущей неделе внеочередное заседание Верховной Рады Украины для отчета правительства.

Он отметил, что такое внеочередное заседание должно бы быть проведено «во вторник или в среду».

В.ЯНУКОВИЧ заверил, что будет собрано не менее 150 подписей народных депутатов для созыва внеочередного заседания парламента.

Он также выразил мнение, что такое заседание должно состояться с участием Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

По словам лидера Партии регионов, на заседании необходимо достичь договоренностей относительно принятия законопроектов, которые будут способствовать улучшению ситуации в экономике Украины.

Он отметил, что фракция ПР будет требовать от председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА провести такое заседание.

«Если он способен организовать рассмотрение этих вопросов, то тогда необходимо его поддержать – пусть он организует. Но если он не способен этого сделать, то необходимо поставить вопрос об избрании временного президиума Верховной Рады, который сможет организовать эту работу», – сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Как известно, следующая неделя в ВР – несессионная, народные депутаты будут работать в комитетах и фракциях.