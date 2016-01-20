Правительство Нидерландов будет просить поддержать Соглашение об ассоциации с Украиной на референдуме

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр председательствующих в ЕС Нидерландов Марк Рютте во время выступления в Европейском парламенте в Страсбурге.

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«Я убежден, что нам нужно украинское Соглашение (об ассоциации), потому что, с одной стороны – это Соглашение о зоне свободной торговли, но оно также имеет отношение к стабильности на границах Европейского Союза. Это не о вступлении (Украины в ЕС). Именно поэтому я и мои коллеги на референдуме в Нидерландах выступим в поддержку этого соглашения с Украиной», - заявил Рютте.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоится консультативный референдум по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: вы «за» или «против» ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС? Референдум был инициирован группой GeenPeil.