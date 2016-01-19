МИД: война на Донбассе будет "козырем" оппонентов Ассоциации Украина - ЕС перед референдумом в Нидерландах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции о системных и спланированных провокациях перед запланированным на 6 апреля референдумом в Нидерландах.

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Кулеба отметил, что "есть у нас в Нидерландах сильные оппоненты, которых по своим каналам поддерживают различные силы, в том числе и Российская Федерация".

"Но есть у нас там и друзья, которые помогают нам, которые будут вести кампанию "за" подписание, то есть, в поддержку Соглашения об ассоциации Украина-ЕС", - сказал он и добавил, что мощные голландские правительственные и неправительственные структуры начнут официальную кампанию в защиту Соглашения об ассоциации.

Посол МИД, говоря об информационном противодействии, отметил, что "будут задействованы два ключевых аргумента, которые нам сейчас известны по результатам анализа голландской аудитории".

"Два ключевых аргумента против Соглашения об ассоциации: это война и коррупция... Конечно, конфликт на востоке Украины будет "козырем" в руках оппонентов Соглашения об ассоциации. И те события, которые будут разворачиваться на востоке, они, несомненно, будут также использоваться и Россией, и оппонентами Соглашения об ассоциации для того, чтобы вести кампанию против Украины", - сказал он.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий также отметил, что Россия будет использовать боевые действия и сложную ситуацию на востоке Украины для того, чтобы "еще больше обострить ситуацию и создать все условия для того, чтобы дискредитировать нашу страну перед европейским сообществом".

Он также отметил, что одним из примеров обострения ситуации является увеличение количества обстрелов позиций украинских войск в зоне АТО.

"С начала года количество обстрелов не только не уменьшилось, а наоборот, увеличилось. В течение последней недели Главным управлением разведки зафиксировано около 300 случаев обстрелов наших позиций. Это с учетом того, что на предыдущей неделе таких обстрелов было всего около 150", - сказал Скибицкий.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля 2016 года в Нидерландах состоится консультативный референдум по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС. На голосование выносится вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?" Референдум был инициирован группой GeenPeil.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер высказывал мнение, что отрицательный результат нидерландского референдума по Соглашению об ассоциации с Украиной будет выгоден России и может привести "к континентальному кризису".

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обещал агитировать за поддержку ассоциации между ЕС и Украиной и развенчивать мифы о документе.