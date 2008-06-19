Ющенко поможет провести украинский фестиваль в Польше

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО окажет поддержку XIX Фестивалю украинской культуры в Республике Польша.

Об этом говорится в распоряжении, размещенном на официальном сайте главы государства.

Распоряжение подписано с целью содействия развитию межкультурного диалога и укрепления дружественных отношений между Украиной и Республикой Польша.

Фестиваль состоится 10-13 июля в Сопоте и Гданьске.