Ющенко поможет провести украинский фестиваль в Польше
01:14, 19 июня 2008Политика
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Распоряжение - на официальном сайте
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО окажет поддержку XIX Фестивалю украинской культуры в Республике Польша.
Об этом говорится в распоряжении, размещенном на официальном сайте главы государства.
Распоряжение подписано с целью содействия развитию межкультурного диалога и укрепления дружественных отношений между Украиной и Республикой Польша.
Фестиваль состоится 10-13 июля в Сопоте и Гданьске.
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