Лавров и Керри встретятся, чтобы обсудить ситуацию в Украине

Они обсудят ситуацию в Сирии и Украине, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Дату встречи они определили в ходе телефонного разговора, который состоялся сегодня.

"В соответствии с поручением президентов России и США, накануне обсудивших по телефону актуальные международные проблемы, главы внешнеполитических ведомств продолжили рассмотрение путей урегулирования сирийского кризиса и конфликта в Украине. Лавров и Керри условились провести личную встречу 20 января в Цюрихе", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКерри едет в Москву, будет говорить с Путиным об Украине и СирииНапомним, вчера президент США Барак Обама провел телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, они обсуждали ситуацию в Украине и попытки политического урегулирования в Сирии.