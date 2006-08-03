В 16:00 Верховная Рада утвердит Януковича

Сегодня Верховная Рада в 16.00 планирует утвердить кандидатуру лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам в кулуарах ВР сообщил лидер парламентской фракции СПУ Василий ЦУШКО.

По его словам, сейчас в парламенте проходит заседание рабочей группы, которая согласовывает документы широкой коалиции. В 15 часов планируется провести собрание коалиции для окончательного согласования всех пунктов документа.

Отвечая на вопрос журналистов, на какие должности претендует СПУ, В.ЦУШКО сказал, что это Фонд государственного имущества, Министерство транспорта и Министерство образования.

В то же время он сказал, что не может ответить, какие должности останутся за другими участниками коалиции.

Как сообщал УНИАН, сегодня ночью Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил о своем намерении внести кандидатуру Виктора ЯНУКОВИЧА на должность премьер-министра в парламент, что и сделал сегодня утром.

Соответствующий проект постановления под № 1241 уже зарегистрирован в Верховной Раде Украины.