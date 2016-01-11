Чем опасны перевыборы Рады

Пожалуй, самая главная интрига года огненной Обезьяны – будут в Украине парламентские выборы, или нет. Казалось бы, для воющей страны – это самый не подходящий и опасный сценарий – и политическая элита, пришедшая власти после расстрела Небесной сотни и гибели нескольких тысяч бойцов на восточном фронте, должна это осознавать.

Гораздо лучший вариант – никаких выборов, а сплоченная коалиция и правительство вместе продвигают экономические реформы и борются с коррупцией. Кстати, не к этому ли призывал в своем историческом выступлении в украинском парламенте вице-президент США Джо Байден?

Но вероятность того, что страна пойдет именно по второму, столь необходимому варианту, невелика.

Слишком высоко желание у президента и большинства членов его пропрезидентской силы любой ценой добиться отставки Яценюка с поста премьера.

Слишком высоко желание у президента и большинства членов его пропрезидентской силы любой ценой добиться отставки Яценюка с поста премьера.

Сначала это были мелкие интрижки или шантаж. Ну, типа – Минфин разрабатывает налоговые изменения, а депутаты БПП их блокируют. И неизвестно, сколько бы сия комедия продолжалась, если бы не настойчивый призыв МВФ и послов ведущих стран мира одобрить наработанную правительством концепцию налоговых изменений.

К декабрю, когда заканчивался срок неприкосновенности нынешнего правительства, Украину и вовсе накрыла странная рекламная кампания под условным названием - «Беги, кролик, беги».

Но оказалось, что кролик-то – не из пугливых. Несмотря на масштабную кампанию, на спинку не упал и ножки вверх не поднял.

Тогда последовала (кстати, спустя несколько дней после приезда Байдена) дикарская выходка Барны – когда депутат схватил Яценюка и пытался его унести. Понятное дело, Барну осудили и тут же исключили из фракции «БПП». (Хотя тот на сайте Верховной Рады до сих пор значится почетным членом пропрезидентской силы).

Помнится, пропремьерские депутаты даже сходили на Банковую – на встречу с президентом, на которой, говорят, глава государства пообещал жить дружно.

Пообещал дружбу… и почему-то пригласил губернатора всей страны Саакашвили на заседание Нацсовета по реформам. Чем все закончилось – известно. Аваковское «бэ-бэ-пе», наверное, войдет в учебники, как нужно людей определенного поведения на место ставить. Хотя метод «успокоения» стаканом все-таки не приветствуется.

Потом – опять заверения в дружбе. Правда, хватило «дружбы» на принятие только налоговых изменений и бюджета на 2016 год. Потом – снова пошли в разнос. Часть коалиции требует одно, другая часть – другое. Посыпались взаимные обвинения.

И тут, под самый занавес 2015 года, глава фракции БПП Юрий Луценко произнес ключевую угрожающую фразу: «Блок Петра Порошенко» готов и к смене правительства, и к перевыборам парламента.

И тут, под самый занавес 2015 года, глава фракции БПП Юрий Луценко произнес ключевую угрожающую фразу: «Блок Петра Порошенко» готов и к смене правительства, и к перевыборам парламента.

Но, буквально на следующий, день Яценюк заявил – в отставку не собирается, но готов принять любое решение Верховной Рады. Правда, это значит, что его политической силы в новой коалиции не будет. А если так, что велика вероятность, что и никакой коалиции в Раде не будет. В таком случае – выборы неизбежны. То есть, страна пойдет по самому опасному пути. На экраны снова вылезут популисты все мастей – от «сердечных» до радикальных. В такое смутное время о реформах забудут минимум на полгода. Это еще при условии, что удастся быстро сформировать новый Кабмин, который в сжатые сроки войдет в курс дела и начнет общаться с ключевым кредитором страны – Международным валютным фондом.

Нужно ли говорить, что инвесторы замрут в ожидании перемен, гривна еще больше обесценится, а цены взлетят?.. И потом – где гарантии, что новый премьер уживется с президентом?

Анализируя неизбежные экономические последствия досрочных парламентских выборов, просто диву даёшься, почему президент и его партия так легкомысленно относятся к новой затее.

Неужели помутнее разума происходит из-за рейтингов? Да, у БПП еще есть какой-то, у Яценюка и его политической силы едва не нулевой, но, как же последние результаты социологического опроса фонда «Демократические инициативы», согласно которым 43,4% украинцев не поддерживают перевыборы Верховной Рады?

…Не говоря уже о том, что сами выборы могут преподнести сюрпризы еще на стадии подсчета результатов. Вспомните, к примеру, 2006-й год…