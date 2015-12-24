МИД РФ: Минские соглашения по Украине продлеваются на 2016 год

Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин, передает РИА «Новости».

«Уже сейчас ясно что, они (минские договоренности - УНИАН) продлеваются. Во-первых, потому что временными рамками никто не ограничен. Для нас важно достичь результата - мирного урегулирования на юго-востоке Украины», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минского процесса в 2016 году не будет, обязательства должны быть выполнены в 2015.