МИД РФ: Минские соглашения по Украине продлеваются на 2016 год
16:13, 24 декабря 2015Политика
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Минские договоренности по Украине продлеваются на 2016 год.
В МИД РФ заявили, что "временными рамками никто не ограничен" / УНИАН
Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД России Григорий Карасин, передает РИА «Новости».
«Уже сейчас ясно что, они (минские договоренности - УНИАН) продлеваются. Во-первых, потому что временными рамками никто не ограничен. Для нас важно достичь результата - мирного урегулирования на юго-востоке Украины», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что минского процесса в 2016 году не будет, обязательства должны быть выполнены в 2015.
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