Сутки "полной тишины" в зоне АТО: "выполнять Минские договоренности боевики не собираются"

С начала суток контролируемые Россией боевики около 15 раз нарушали режим тишины на Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь Антитеррористической операции Антон Миронович, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

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По его словам, ситуация в зоне АТО остается напряженной. "Выполнять обязательства в рамках последних договоренностей в Минске пророссийские незаконные вооруженные формирования не собираются", - сказал Миронович.

"С начала суток они около 15 раз нарушили режим полной тишины. В основном боевики используют стрелковое оружие, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы", - отметил Миронович.

Кроме того, спикер сообщил, что на протяжении суток несколько раз работали вражеские снайперы.

"Самая сложная ситуация остается вблизи временно оккупированного Донецка и на Горловско-Светлодарской дуге", - заявил представитель штаба АТО.