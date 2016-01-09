Итальянский журнал напечатал карту с оккупированным Крымом в составе России (фото)

Посол Украины в Италии обратился к редакции итальянского аналитического издания «Лимес», которое в последнем номере напечатало карту с изображением Крыма в составе России, с требованием исправить изображение.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.

«Карта Украины в издании «Лимес» должна быть приведена в соответствие с нормами международного права», - сказано в сообщении.

Пресс-служба также добавила, что в своем письме украинский дипломат отметил, что техническая ошибка или сознательная провокация, «которая является вызовом территориальной целостности Украины, игнорируют консолидированную позицию ЕС и ООН о непризнании оккупации Крыма со стороны РФ».

Как сообщал УНИАН, ранее в одной из социальных сетей российским представительством Coca-Cola была опубликована карта России с оккупированным Крымом.

Позже руководитель вашингтонского офиса компании Coca-Cola Кейт Ирвин принесла официальные извинения за вышеуказанную публикацию.