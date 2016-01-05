В "Народном фронте" отрицают арест своего однопартийца в Житомире

Татьяна Горобец, которая называет себя "директором" фабрики "Житомирські ласощі", распространила ложную информацию о якобы участии в конфликте вокруг кондитерской фабрики и арест члена партии "Народный фронт" Сергея Гринчука.

Об этом говорится на сайте "Народного фронта" со ссылкой на заявление Житомирской территориальной организации партии.

"Слова Воробей является откровенной провокацией. Наш однопартиец Сергей Гринчук не принимал никакого участия в конфликте вокруг предприятия и его не арестовывали", - отметили в парторганизации.

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"Мы также обращаемся к СМИ с просьбой тщательнее проверять информацию, чтобы не стать орудием в руках провокаторов и рейдеров, которые с помощью голословных обвинений стремятся решить собственные бизнесовые вопросы", - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 3 января пресс-служба ЗАО "Житомирські ласощі" заявила, что на территорию предприятия ворвались так называемые "титушки" и устроили там погромы, а одному из сотрудников фабрики проломили голову.