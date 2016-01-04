ГПУ передала в суд дело "бриллиантовых прокуроров"

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько в эфире телеканала "112 Украина".

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"По мнению следствия, доказательств собрано более чем достаточно, и иначе мы бы не передавали дело для рассмотрения по существу в суд. На сегодняшний момент нами собраны необходимые доказательства, собранные в установленном законом порядке. Обвинительный акт был подписан еще до нового года, но поскольку суд не принимал до нового года уголовных дел, сегодня, в первый рабочий день, обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по существу. Относительно первого заседания, здесь все зависит от суда. Что касается рассмотрения самого дела, то это также будет зависеть от поведения сторон в производстве", - сказал Касько.

5 июля 2015 года в результате спецоперации СБУ и Генпрокуратуры были задержаны начальник Главного следственного управления ГПУ Шапакин и заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец.