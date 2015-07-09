Подозреваемого в коррупции прокурора Шапакина выпустили под залог в 3,2 миллиона гривень

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

"Прокурор-взяточник Владимир Шапакин вышел на свободу на период следствия под залог в 3,2 миллиона гривень", - сообщил он.

Кроме того, Бутусов отметил, что у Шапакина есть пятикомнатная квартира на Львовской площади и примерно 40 банковских ячеек, но до всех не добрались, а также дом в Конотопе и гектар земли.

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"Его подельник Корниец пока в СИЗО - он еще не успел внести залог тоже в 3 миллиона", - подытожил журналист.

Прокурор-взяточник Владимир Шапакин вышел на свободу на период следствия под залог в 3,2 миллиона гривен. У него пятиком... Posted by Юрий Бутусов on 9 Июль 2015 г.

Ранее в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля задержали первого заместителя председателя Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина и заместителя прокурора Киевской области Корнийца.

У задержанных изъяли около 500 тыс. долларов и драгоценности.