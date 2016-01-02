МИД Польши назвал российско-украинский конфликт одной из угроз 2016 года

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский среди угроз и вызовов 2016 года для Польши назвал, в частности, не урегулированный российско-украинский конфликт и последствия расширения так называемого «Исламского государства», сообщает Польское радио.

Оценивая отношения между Польшей и Россией, Ващиковский отметил: «Это не мы создали “ледниковый период”, это не мы атаковали другие страны, не мы высылали “зеленых человечков” в другие страны для того, чтобы отобрать часть территории. Поэтому, если мы говорим о проблемах, они были созданы не у нас, а в Москве. И ключи к улучшению ситуации также находятся в Москве», – отметил Ващиковский.

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Глава МИД Польши считает, что размещение на территории страны постоянных баз НАТО является вполне реальным.

Относительно Европейского Союза, Ващиковский отметил, что евро – это утопия, потому что не помогает Европе, и что в евросообществе нет демократических средств избрания лидеров.

“Ни еврозона, ни ЕС не имеют демократического механизма, приемлемого для всех. Мы будем находиться в таком клинче до того времени, пока или найдем такой механизм, или вернемся назад, чтобы не находиться в решениях, которые являются утопическими и препятствуют. Если же нет, то будем иметь проблемы в Евросоюзе”, – подчеркнул глава МИД Польши.