Яценюк: Украина приветствует намерение Польши содействовать урегулированию российско-украинского конфликта

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Как отмечается в сообщении, глава Польского государства подтвердил неизменную поддержку Украины, ее суверенитета и территориальной целостности в пределах международно признанных границ. Он отметил, что конфликт в Украине требует длительного урегулирования, что станет возможным благодаря привлечению к переговорному процессу соседних с Украиной государств, которые понимают и твердо поддерживают Украину.

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Глава Правительства Украины высоко оценил намерение польской стороны более активно приобщиться к урегулированию конфликта на востоке Украины. «Польша является нашим надежным партнером, поскольку хорошо осознает уровень угрозы со стороны России для Европы», - отметил он.

Яценюк выразил благодарность Польше за помощь в реализации европейского выбора Украины и внедрении реформ в нашем государстве, подчеркивается в сообщении.

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Ранее УНИАН сообщал, что Украина и Польша планируют в ближайшее время начать переговоры об увеличении количества совместных пунктов таможенного досмотра на границе до 8 и подписать соответствующее соглашение. Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в ходе встречи с премьер-министром Польши Эвой Копач в Варшаве.