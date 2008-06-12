Украина из принципа поможет России стать членом ВТО

Украина в рамках рабочей группы Всемирной торговой организации намерена оказывать содействие и помощь России для скорейшего ее вступления в ВТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Принципиальной исходной позицией была и остается позиция содействия России для обретения членства в ВТО в максимально короткие сроки. Мы придерживаемся мнения, что членство наших соседей в ВТО, в организации, которая построена на четких правилах игры и рассмотрения противоречий, - это является очень важным и отвечает национальным интересам Украины», - сказал Г.НЕМЫРЯ.

Вице-премьер сообщил, что Украина, как и все остальные члены рабочей группы ВТО, будет разрабатывать свои переговорные позиции. «Эти позиции будут нацелены на прогресс, а не на застой в переговорах», - подчеркнул он.