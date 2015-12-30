СБУ запретила въезд в Украину вице-премьеру России Рогозину
17:52, 30 декабря 2015Политика
4435
Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны вице-премьеру России Дмитрию Рогозину.
Рогозину запрещен въезд в Украины / УНИАН
Об этом говорится в ответе СБУ на запрос издания "Апостроф"." На основании ст. 16 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" депутату Европарламента Янушу Корвину-Микке и гражданину России Дмитрию Рогозину запрещен въезд на территорию Украины", – говорится в документе.
Читайте такжеГоскино запретило к показу в Украине сериал "Бригада"
В декабре евродепутат от Польши Януш Корвин-Микке посетил аннексированный Крым.
Как сообщал УНИАН, Министерство культуры в этом году составило на основании обращений СНБО, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.В этом списке было 83 человека.
Апостроф
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter