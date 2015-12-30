СБУ запретила въезд в Украину вице-премьеру России Рогозину

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос издания "Апостроф"." На основании ст. 16 закона "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" депутату Европарламента Янушу Корвину-Микке и гражданину России Дмитрию Рогозину запрещен въезд на территорию Украины", – говорится в документе.

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В декабре евродепутат от Польши Януш Корвин-Микке посетил аннексированный Крым.

Как сообщал УНИАН, Министерство культуры в этом году составило на основании обращений СНБО, СБУ, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.В этом списке было 83 человека.