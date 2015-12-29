Яценюк подвел итоги работы Кабмина за 2015 год (событие завершено)

Отмечается, что во время мероприятия премьер представит все законопроекты, утвержденные Радой по предложению Кабмина.

Напомним, Яценюк 11 декабря провел в парламенте презентацию достижений и планов центральной исполнительной власти на 2016 год, которая закончилась инцидентом с представителем пропрезидентской фракции Олегом Барной.