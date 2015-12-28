Государственный адвокат Корбана заявила о давлении суда на нее и покинула заседание

Как передает корреспондент, в зал зашли судья Николай Чаус, Геннадий Корбан и его новый защитник - государственный адвокат Алина Самарец.

Самарец попросила суд о перерыве, хотя бы на 3 часа, для того, чтобы ознакомиться с материалами дела, но судья начал говорить, что у нее было достаточно времени для ознакомления.

Тогда адвокат Самарец спросила председателя, почему он не спросил ее, как нового адвоката, об отводе других участников процесса - прокурора и судьи. После этого между судьей и Самарец, а также бывшими адвокатами Корбана началась словесная перепалка, в ходе которой Самарец заявила, что требует отвода судьи и прокурора, а затем вообще покинула судебный зал, заявив, что на нее суд оказывает давление.

После этих действий Самарец судья сказал, что Корбану необходимо назначить другого адвоката из Центра бесплатной правовой помощи.

Судья также покинул зал суда.

Сейчас в зале судебных заседаний остались Корбан, его бывшие защитники, депутаты и журналисты. Судья не сказал, сколько времени понадобится для назначения нового защитника Корбана.

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Как сообщал УНИАН, 26 декабря в Днепровском районном суде Киева начали рассматривать ходатайство Генпрокуратуры об изменении меры пресечения Корбану. В прокуратуре настаивают, чтобы домашний арест был заменен содержанием под стражей.

На сегодняшнем заседании Корбан объявил об отказе от своих защитников после того, как судья Чаус оставил без рассмотрения ходатайство адвокатов о его отводе.

Суд постановил назначить Корбану адвоката из Киевского центра правовой помощи. Центр направил Алину Самарец.

31 декабря истекает срок домашнего ареста Корбана.

31 октября лидера партии «УКРОП» задержала СБУ, объявив ему о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса, среди которых - создание преступной группировки.

Корбан все обвинения отвергает.