Суд постановил назначить Корбану адвоката из Киевского центра правовой помощи

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято во время судебного рассмотрения по делу Корбана, которое длится уже более суток.

"Суд постановил назначить Корбану Геннадию Олеговичу 24.05.1970 года рождения защитника из числа адвокатов Киевского городского центра бесплатной вторичной правовой помощи", - сказал судья Чаус.

Он назначил продолжение заседания на 10:00.

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Как сообщал УНИАН, утром 26 декабря в Днепровском райсуде Киева началось заседание по рассмотрению ходатайства Генеральной прокуратуры Украины об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей.

При этом судья Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительной доставке Корбана в суд, несмотря на то, что вечером 25 декабря лидеру «УКРОПа» в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен находиться в медучреждении под наблюдением врачей.

Судебное заседание 27 декабря началось около 09.30 и продолжается до сих пор.