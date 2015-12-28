Корбан заявил, что отказывается от всех своих адвокатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал лично в то время, когда следственный судья Оксана Бирса зачитывала текст заявления об отводе судье Николаю Чаусу.

"Я отказываюсь от адвокатов, они не могут воспринимать объективную реальность", - заявил Корбан.

В свою очередь адвокат Алексей Шевчук заявил: "Мы вынуждены покинуть зал судебного заседания, Корбану должен быть назначен бесплатный адвокат в связи с тем, что он в полном объеме сейчас от всех адвокатов отказался".

Адвокат заявил, что сторона защиты, которая работает уже 20-й час в этом заседании, не может воспринимать объективную реальность.

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Шевчук заявил, что при таких обстоятельствах дело не может продолжаться и должно быть отложено, пока Корбану не будет назначен защитник.

Судья удалилась в совещательную комнату для решения вопроса по данному заявлению.