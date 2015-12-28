Корбан заявил, что отказывается от всех своих адвокатов
Лидер партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадий Корбан заявил, что отказывается от всех своих адвокатов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал лично в то время, когда следственный судья Оксана Бирса зачитывала текст заявления об отводе судье Николаю Чаусу.
"Я отказываюсь от адвокатов, они не могут воспринимать объективную реальность", - заявил Корбан.
В свою очередь адвокат Алексей Шевчук заявил: "Мы вынуждены покинуть зал судебного заседания, Корбану должен быть назначен бесплатный адвокат в связи с тем, что он в полном объеме сейчас от всех адвокатов отказался".
Адвокат заявил, что сторона защиты, которая работает уже 20-й час в этом заседании, не может воспринимать объективную реальность.
Читайте такжеСуд отказал стороне защиты Корбана в обеспечении безотлагательного судебно-медицинского обследования
Шевчук заявил, что при таких обстоятельствах дело не может продолжаться и должно быть отложено, пока Корбану не будет назначен защитник.
Судья удалилась в совещательную комнату для решения вопроса по данному заявлению.