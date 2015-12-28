Суд отказал адвокатам Корбана в отводе судьи Чауса

Как передает корреспондент УНИАН, следственный судья заявила, что заявление об отводе не подлежит рассмотрению.

Как она объяснила, потому что на время рассмотрения заявления, адвокат Андрей Мирошник не является уполномоченным защитником Корбана в связи с отказом от его услуг со стороны Корбана.

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Судья подчеркнула, что решение обжалованию не подлежит.

Ранее УНИАН сообщал, что защита лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана зачитал отвод судьи Днепровского районного суда города Киева Николаю Чаусу.

Напомним, что по словам адвоката Алексея Шевчука, судья Чаус, который сейчас рассматривает дело Корбана, является фигурантом дисциплинарного производства и относительно него есть рекомендация к увольнению за нарушение присяги.