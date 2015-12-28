Корбан остался в зале суда без врачей - адвокат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказала адвокат Оксана Томчук в ходе судебного заседания по делу Корбана, которое продолжается уже более суток.

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"Около 40 минут назад новая реанимационная бригада приехала, но ... ее не допустили. По состоянию на настоящее время ... наш бывший клиент, который находится на стационарном лечении, после перенесенной операции вмешательства непосредственно в самый важный орган - сердце, находится без какой-либо врачебной помощи", - сказала Томчук.

Она подчеркнула: "Откровенно говоря, мы не знаем, что с ним делать, потому что он должен принимать лекарства. Он находится на стационарном лечении, и он не выписан. Он там не был уже 24 часа подряд, и когда уехали врачи, мы физически не знаем, что делать".

В то же время прокурор Александр Голинченко заявил, что это «ложь», и вызвал в зал суда врачей института им. Амосова.

В свою очередь, адвокат Алексей Шевчук заявил, что Корбан не доверяет этим врачам, потому что они предвзяты и получают указания от прокуроров.

Рабочий день врачей скорой медицинской помощи, которые сопровождали Корбана, закончился. Они забрали медицинскую (инвалидную) коляску, в которой сидел Корбан.

Адвокаты заявили, что врачи вызвали себе смену, но новых врачей на входе в здание суда не пустили сотрудники СБУ.

Как сообщал УНИАН, утром 26 января в Днепровском райсуде Киева началось заседание по рассмотрению ходатайства Генеральной прокуратуры Украины об изменении меры пресечения Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей.

При этом судья Чаус удовлетворил ходатайство прокуратуры о принудительной доставке Корбана в суд, несмотря на то, что вечером 25 декабря лидеру УКРОПа в Институте им. Амосова сделали операцию - двойное стентирование, и он должен был находиться в медучреждении под наблюдением врачей.

Судебное заседания 27 декабря началось около 09.30 и продолжается до сих пор.

Корбан объявил об отказе от своих защитников после того, как судья Чаус оставил без рассмотрения ходатайство адвокатов о его отводе.

Суд постановил назначить Корбану адвоката из Киевского центра правовой помощи.