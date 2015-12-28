Адвокат Корбана Оксана Томчук потеряла сознание в зале суда

Как передает корреспондент УНИАН, она упала на пол, врачи скорой медицинской помощи, которые сопровождали Корбана, пытаются привести ее в сознание.

Перед этим Томчук разговаривала с прокурором Александром Голинченко, и заявила, что в течение 17-часового нахождения в суде, три раза отказалась от госпитализации, потому что имеет проблемы со здоровьем.

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Ее во время судебного заседания три раза осматривали врачи.

Она призвала прокурора ходатайствовать перед судьей Николаем Чаусом о переносе заседания.

Прокурор отказался это делать.