Адвокат Корбана Оксана Томчук потеряла сознание в зале суда
01:37, 28 декабря 2015Политика
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Адвокат лидера партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадия Корбана Оксана Томчук потеряла сознание в зале Днепровского районного суда Киева.
Адвокат Корбана Оксана Томчук потеряла сознание в зале / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, она упала на пол, врачи скорой медицинской помощи, которые сопровождали Корбана, пытаются привести ее в сознание.
Перед этим Томчук разговаривала с прокурором Александром Голинченко, и заявила, что в течение 17-часового нахождения в суде, три раза отказалась от госпитализации, потому что имеет проблемы со здоровьем.
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Ее во время судебного заседания три раза осматривали врачи.
Она призвала прокурора ходатайствовать перед судьей Николаем Чаусом о переносе заседания.
Прокурор отказался это делать.
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