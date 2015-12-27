В Днепровский суд Киева прибыла омбудсмен по правам человека
23:13, 27 декабря 2015Политика
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В Днепровский районный суд Киева прибыла Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.
В Днепровский суд Киева прибыла омбудсмен по правам человека / фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, она прошла к Корбану.
Перед этим народные депутаты заявили, что силовики могут перейти к новому штурму, чтоб Корбана силой перевести в другой зал судебных заседаний.
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Сторона защиты заявила, что судебное заседание не может происходить более 14 часов.
Судебный распорядитель заявил, что заседание возобновится через 15 минут.
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