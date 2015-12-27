В Днепровский суд Киева прибыла омбудсмен по правам человека

Как передает корреспондент УНИАН, она прошла к Корбану.

Перед этим народные депутаты заявили, что силовики могут перейти к новому штурму, чтоб Корбана силой перевести в другой зал судебных заседаний.

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Сторона защиты заявила, что судебное заседание не может происходить более 14 часов.

Судебный распорядитель заявил, что заседание возобновится через 15 минут.