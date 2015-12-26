Суд перенес на 27 декабря рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Корбану

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял судья Николай Чаус.

Судебное заседание начнется завтра в 9.30.

Читайте такжеСуд частично удовлетворил ходатайство адвокатов Корбана об обеспечении медэкспертизыСторона обвинения не смогла выполнить предыдущее решение суда относительно обеспечения безотлагательного судебно-медицинского обследования состояния здоровья Корбана, которого на заседание суда привезли из Института им. Амосова.

Прокуроры не смогли предоставить документы, касающиеся обследования, а врачи института отсутствовали по состоянию на момент возобновления заседания суда - в 20.30.