Суд перенес на 27 декабря рассмотрение ходатайства об изменении меры пресечения Корбану
21:01, 26 декабря 2015Политика
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Днепровский районный суд Киева перенес на 27 декабря рассмотрение ходатайства прокуратуры об изменении меры пресечения лидеру партии "Украинское объединение патриотов - УКРОП" Геннадию Корбану с домашнего ареста на взятие под стражу.
Судебное заседание начнется завтра в 9.30 \ Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, такое решение принял судья Николай Чаус.
Судебное заседание начнется завтра в 9.30.
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Прокуроры не смогли предоставить документы, касающиеся обследования, а врачи института отсутствовали по состоянию на момент возобновления заседания суда - в 20.30.
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