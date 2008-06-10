Делегация НАТО приедет в Украину по приглашению Ющенко и Януковича

Делегация Североатлантического совета во главе с Генеральным секретарем НАТО Яапом де Хооп СХЕФФЕРОМ во время визита в Украину 16-17 июня проведет встречи в широком формате с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, председателем Верховной Рады Украины Арсением ЯЦЕНЮКОМ, премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ.

По его словам, на 16 июня запланировано заседание комиссии Украина-НАТО.

Кроме того, отдельные группы членов Североатлантического совета посетят Днепропетровскую, Харьковскую и Львовскую области, где встретятся с представителями местного самоуправления, бизнесовых кругов, неправительственных организаций и общественностью.

В.КИРИЛИЧ напомнил, что визит высокой делегации НАТО состоится по приглашению В.ЮЩЕНКО и бывшего премьер-министра, лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА. Приглашение было вручено в прошлом году, в этом году приглашение обновила Ю.ТИМОШЕНКО. «Визит делегации Североатлантического совета, генсека НАТО – это продолжение интенсифицированного диалога между правительством Украины и НАТО после Бухарестского саммита, по результатам которого Украине был дан четкий сигнал о ее будущем членстве в НАТО», - сказал В.КИРИЛИЧ.

Как сообщал УНИАН, 4 июня В.ЮЩЕНКО своим Указом утвердил План мероприятий по подготовке визита в Украину Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА и делегации Североатлантического совета, который запланирован на 16-17 июня.

***Североатлантический совет – главный орган принятия решений в НАТО.