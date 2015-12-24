Климкин: доверие в отношениях с РФ не возникнет в ближайшем будущем

Об этом он сказал в интервью журналу "Украинский Тыждень" №51-52 (25 декабря 2015 - 14 января 2016).

"Я не вижу в перспективе возможности установления отношений с Россией на основе доверия. После того, что произошло, и в условиях продолжения ее агрессии, считаю, можно, конечно, пользоваться принципами международного права", - заявил Климкин.

Глава украинского внешнеполитического ведомства напомнил, что РФ нарушает все, что можно, начиная с временной оккупации Крыма и заканчивая Будапештским меморандумом, и любыми другими соглашениями.

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"То есть доверять ей как стране, что придерживается норм международного права, в настоящее время невозможно. Доверие политическое или любое другое - его сегодня нет, и оно не возникнет в обозримом будущем", - заявил министр.

В связи с этим он сказал, что отношения с РФ видит как некий критический диалог.

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